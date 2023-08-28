يتساءل البعض عن طريقة معرفة استهلاك عداد الكهرباء الكارت حتى لا يحدث انقطاع للكهرباء بشكل مفاجئ، فضلا عن تحديد الوقت المناسب للشحن الجديد.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي كيفية وطريقة معرفة استهلاك عداد الكهرباء الكارت، وفق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدم للقارئ على مدار الساعة، على هذا النحو:

طريقة معرفة استهلاك عداد الكهرباء الكارت

ووفق المرفق يمكن معرفة استهلاك عداد الكهرباء الكارت من خلال شاشتين رئيسيتين بالعداد، واحدة لإظهار الرصيد بالجنيه، وأخرى تظهر الرصيد بالـ«ك. و. س».

ونوه المرفق إلى أنه في حال ظهور اللمبة الحمراء في العداد فهذا يعني أن الرصيد بات 10 جنيهات فقط ولهذا تبدأ «لمبة الرصيد» تعطي تنبيه للمستخدم، وهي أقصى لمبة على اليمين وإنذار آخر إذا انقطع التيار الكهربائي، وفي هذه الحالة يتم وضع الكارت في العداد بدون شحن ليعمل التيار إلى أن يتم الشحن.

سلفني شكرا لشحن عداد الكهرباء

وفي وقت سابق، جرى الإعلان عن إمكانية شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بأنواعها المختلفة من خلال خدمة «سلفني شكرًا» والتي تتيح استلاف رصيد من شركة التوزيع لمدة 48 ساعة بعد نفاد الكارت، من خلال وضع الكارت في العداد بدون شحن ليعمل إلى أن يشحن المشترك الكارت مرة أخرى.

وخدمة «سلفني شكرًا» تمكن المواطنين من استلاف رصيد من شركة توزيع الكهرباء، وتُخصم قيمة الاستهلاك عند شحن الرصيد بالعداد بشكل مباشر، كما أن الخدمة تسري على العدادات مسبقة الدفع التي تنتج من 2019 إلى الآن، أما العدادات القديمة فلن تتوفر بها.