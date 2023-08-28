 كشف سبب «الرحيل الغامض» للسباحة الأمريكية جيمي كايل.. توفيت قبل 6 أشهر (فيديو)

كشفت الشرطة الأمريكية سبب «الوفاة الغامضة» للبطلة السابقة في السباحة جيمي كايل، عن عمر ناهز 42 عاما في جزر العذراء الأمريكية، في شهر فبراير الماضي، ورغم تحقيق استمر عدة أشهر، لكن سبب الوفاة ظل غامضا، بعدما جرى العثور عليها ملقاة على أرضية المنزل، الذي كانت تتقاسمه مع صديقها.

بيان الشرطة حول وفاة السباحة الأمريكية جيمي كايل

وذكرت إدارة شرطة جزر العذراء الأمريكية، في بيان صحفي، أنّ كايل توفيت بسبب «تسمم الفنتانيل مع انتقال بعض محتويات معدتها إلى رئتيها»، واستشهد رجال الشرطة بتقرير تشريح الجثة الصادر يوم 22 أغسطس عن الفاحص الطبي في جزر العذراء، بحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

وذكرت الشرطة الأمريكية أنّ صديق كايل عثر عليها ميتة على أرضية منزلهما يوم 21 فبراير، بعد عودته من حانة في حدود منتصف الليل.

بطولات السباحة الأمريكية جيمي كايل

وسبق لكايل أن فازت بالميدالية الذهبية في سباق 800 متر في بطولة بان باسيفيك عام 1997، وخلال كأس العالم للسباحة 1998-1999 في البرازيل، حصلت على الميدالية الفضية في سباق 800 متر حرة، ضمن الفريق الوطني الأمريكي ، كما فازت ببطولة مدرسة كاليفورنيا الثانوية في سباق 200 متر فردي متنوع و500 متر حرة.