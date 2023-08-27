هاني شاكر على هامش مهرجان القلعة: مقابلة الجمهور تمثل لي رهبة كبيرة

كشف الفنان هاني شاكر عن طقوسه قبل إحيائه أي حفل، قائلا إنه في يوم الحفل لا يخرج نهائيا أو يتحدث كثيرا على قدر المستطاع.

مقابلة الجمهور تمثل لي رهبة

وأضاف هاني شاكر، خلال لقاء على شاشة قناة الحياة، على هامش المهرجان، «بكون قبل أي حفلة متنشن، ولو دبحتيني دلوقتي مش هتلاقي ولا نقطة دم، من كتر ما بحس إن قلبي بيدق ويبقى خايف جدا، بعد أول أو تاني غنوة بتلاقيني مع الناس والجمهور باخد نفسي، لكن مقابلة الجمهور تمثل لي رهبة كبيرة».

ولفت إلى أن اشتراكه في «ديو» مع الفنانة سميرة سعيد كانت فكرة منذ فترة، متمنيا أن تتحقق، مؤكدا أن ما عطل الفكرة هو وجود عمل، وكان هناك اتفاق ولكن لم تشعر بأن هذا هو العمل الذي يمكن أن تقدمه، وهو يحترم رأيها للغاية.

أعتز بسميرة سعيد وأثق في رأيها

وتابع: «الفنانة سميرة سعيد أعتز بها على المستوى الشخصي والفني، وأثق في رأيها، وإن شاء الله يكون هناك عمل قريب، تكون راضية عنه وأكون راضياً عنه».