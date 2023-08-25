موقف الصادرات والواردات بميناء دمياط اليوم الجمعة.. استقبل 11 سفينة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادرته 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 36 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة، 27557 طنا تشمل: 165 طن ملح صب و2600 طن كسب صويا و7416 طن رمل و4575 طن علف بنجر و6000 طن يوريا و6801 طن بضائع متنوعة.

حركة البضائع الواردة من ميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58859 طنا تشمل: 7610 طن خردة و6000 طن كسب صويا و16243 طن حديد و996 طن أبلاكاش و6000 طن فول صويا و7618 طن قمح و14392 طن قمح مطحون.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 802 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 121 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3176 حاوية مكافئة.

رصيد القمح بالميناء

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 116888 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 187828 طنًا.

كما غادر الميناء، عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3967 طن قمح، متجهة إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا وبني سويف، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5889 شاحنة.