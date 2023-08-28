الدولار يتراجع عالميا من أعلى مستوى في 12 أسبوعا.. اعرف الأسباب

شهد الدولار الأمريكي تراجعا مع بداية الأسبوع في الأسواق العالمية اليوم، وسط ترقب مجموعة من البيانات الاقتصادية، وترصد السطور التالية أسباب تراجع الدولار عالميًا، بحسب «رويترز».

ترقب البيانات الاقتصادية

يترقب المستثمرون خلال الأسبوع الجاري، مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، مثل مبيعات التجزئة الأسترالية، وبيانات ثقة المستهلك الأمريكية، وبيانات التضخم في سويسرا، ما يكون لهذه البيانات أثرها القوي على تداولات الدولار والعملات، بحسب «رويترز».

استمرار الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة

وتراجع الدولار من أعلى مستوى له في 12 أسبوعًا، مع التوقعات بشأن السياسة النقدية الأميركية، والتي تشير إلى احتمالة استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة.

خفض معدلات التضخم عند الهدف 2%

وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرال، الجمعة الماضي، إنّ مهمة الفيدرالي الأمريكي تتمثل في خفض معدلات التضخم عند الهدف 2%، مشيرًا إلى أنّ التحرك سيكون بحذر.

تراجع مؤشر الدولار

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات أخرى بنسبة 0.10% إلى 104.05 نقطة، بينما ظل قريبا من أعلى مستوى في 12 أسبوعا عند 104.44 نقطة.