سعر الدولار اليوم الاثنين 28-8-2023 في البنوك.. متوسط الشراء 30.83 جنيه

يشهد سعر الدولار اليوم الاثنين 28-8-2023 في البنوك حالة من الهدوء ليبلغ متوسط سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وفقاً للموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الاثنين 28-8-2023 في البنوك والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- يبلغ سعر الدولار في بداية تعاملات الصباح داخل بنك مصر 30.85 جنيه بيعًا و30.75 جنيه شراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- كما وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.95 جنيه للبيع أما سعر الشراء يبلغ 30.85 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- فيما يسجل سعر الدولار اليوم الأثنين في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

- وعن سعر الدولار داخل بنك التنمية الصناعية يبلغ 30.75 جنيه شراء و30.85 جنيه بيعاً.