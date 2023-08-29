هاني شاكر لـ«الوطن»: «الكبير» و«مروق» أغنيات للهزار والفرفشة

أعرب الفنان هاني شاكر، عن سعادته البالغة للنجاح الكبير الذي حققته أغنيته الجديدتين «الكبير» و«مروق» اللاتي طرحهما مؤخرا.

وقال هاني شاكر لـ«الوطن»، «شعور رائع بأن أغنياتك بعد ساعات من طرحها استطاعت أن تكون الأكثر رواجا في مصر، هو أمر يدل على أنني قادر على اختيار الكلمات والألحان الجيدة، حتى حينما حاولت أن أقترب من الشباب استطعت أن أقدم لهم نوعية من الأغنيات الجيدة».

وعن انتقاد البعض لكلمات أغنياته الجديدة، قال «الكبير»، و«مروق»، هما من أغنيات الهزار والفرفشة، والاستمتاع بكلمات خلال فصل الصيف، والأغنيتان ليستا موجهتين لأي شخص، وأنا أحترم جميع آراء النقاد الذين ينتقدونني انتقادا صحيحا، ولكن أنا أحببت هاتين الأغنيتين، وأرى أنهما إضافة جيدة لمسيرتي، لأنهما قدماني لجيل جديد ومختلف عن الجيل الذى يعتاد دوما على سماع أغنياتي.

وأضاف «خلال هذه الفترة أعمل جاهدا على إعادة فكرة الأغنيات من جديد، ولدىّ خطة مع فريق عملي، تتمثل في طرح أغنية جديدة كل فترة».