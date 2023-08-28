«النقل» تكشف عن منح وتخفيضات للطلاب الوافدين في مصر

كشفت وزارة النقل، عن جهود جديدة لدعم الطلاب الوافدين، تشمل منحهم كروت اشتراك مخفّضة على خدمات المسافرين فيما يتعلق بالتنقل داخل مصر، ومنح تخفيض للطلاب الوافدين الأردنيين، وتخفيض أقل لأسرهم على الخط البرى بين مصر والأردن.

وأضافت الوزارة في تقرير لها، أنّه يتم بث الأفلام الترويجية لمبادرة «ادرس بمصر» من خلال الشاشات الخاصة بالهيئات والشركات التابعة لـ وزارة النقل.

عُرض تقرير وزارة النقل في المؤتمر الخاص في فعاليات إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، وإطلاق مبادرة المنح الدولية المصرية Egy Aid، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية.

حضر المؤتمر، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة محافظ، جنوب سيناء، وقيادات وزارتي الخارجية والسياحة، بمشاركة لفيف من السفراء والمستشارين الثقافيين بالدول العربية والأفريقية والآسيوية، وقيادات التعليم العالي والجامعات المصرية.