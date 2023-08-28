«الشرقية» تناقش تدشين المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية بالمحافظة

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العقيد عمرو نبيل والعقيد إبراهيم العجوز أحمد دربالة، والوفد المرافق لهما من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، وذلك لبحث ومناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لتدشين المبادرة بمحافظة الشرقية.

تدشين المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية

وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية تهدف إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل فجوة الاستيراد وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل ووضع الحلول العاجلة للمشاكل التي تواجه المستثمرين لدفع عجلة العمل وتحسين مستوى الإنتاج وزيادة الدخل بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء الوطن، بالإضافة إلى المساهمة في حل المشكلات المتعلقة بترفيق المناطق الصناعية ودعم اصحاب المشروعات لاستكمال مشروعاتهم، فضلاً عن إنهاء إجراءات تقنين أوضاع المستثمرين بالمناطق الصناعية لتهيئة الأجواء المناسبة لضخ المزيد من الاستثمارات وإقامة مشروعات وخلق فرص عمل حقيقية للحد من البطالة والمساهمة في زيادة الناتج المحلي.

دراسة المشكلات التي يعاني منها المستثمرون

وكلف محافظ الشرقية، نائب المحافظ، بمتابعة المناطق الصناعية ودراسة كافة المشكلات التي يعاني المستثمرون وأصحاب المصانع منها، والتنسيق مع أعضاء المبادرة لوضع حلول عاجلة لها لتوفير مناخ جاذب للاستثمار على أرض المحافظة.

كما أكد محافظ الشرقية أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.

وقدم أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، درعا تذكاريا لمحافظ الشرقية، تقديرا لمجهوداته الملموسة في تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين للنهوض بالصناعة المصرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.