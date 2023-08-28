«المصريين الأحرار» يكشف عن إطلاقه حملة لدعم ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، إن الحزب أطلق حملة حزبية شعبية لدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، وبدأ عدد كبير من المواطنين ونخب وكوادر وكل فئات المجتمع والنقابات، في إعلان رغبتهم للانضمام إلى حملتنا.

وأكد خليل، إن تأييد التحالف الوطني للأحزاب المصرية، الذي يضم 40 حزبا، لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، له دلالة كبيرة على وجود وطنيين مصريين، وسيظلون يدافعون عن رايتهم، مشددًا على أن هذا الأمر ليس جديدا على التحالف، فالمصريون يحافظون على بلدهم وقائدهم لاستكمال المسيرة.

«المصريين الأحرار» أول حزب أعلن دعمه لترشح الرئيس السيسي

وأضاف «خليل»، في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»: «نحن أول حزب أعلن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو مرشحه، وأطلقنا حملة حزبية شعبية، وبعدها بدأت تتوالى دعاوى الأحزاب، وأنا متأكد أيضا من أن هناك عدد كبير من الأحزاب والمواطنين المصريين الشرفاء سيكونون موجودين في حملات دعم ترشح الرئيس».

حملة حزبية وشعبية

وتابع: «حملتنا حزبية شعبية، وبدأ عدد كبير من المواطنين، ونخب وكوادر وكل فئات المجتمع ونقابات، في إعلان رغبتهم للانضمام إلى حملتنا، ونحن سعداء جدا بهذا، وهذا التصرف منتظر وليس غريبا على المصريين الوطنيين، إذ يعلنون أنهم سيقفون مع بلدهم وخلف قائدهم وقفة مثل 30 يونيو، وربما تكون أشد منها، لأن الحروب التي تتعرض لها مصر، جزء مما كانت تتعرض له البلاد في فترة 30 يونيو».