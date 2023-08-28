«إرادة جيل»: نؤيد ترشح السيسي لفترة جديدة لتعزيز مسيرة الاستقرار

قال اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل، إن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكم يعزز مسيرة الاستقرار الأمني للبلاد.

الفحام: الرئيس السيسي حرص على أمن وأمان المواطن

وأوضح اللواء محسن الفحام، في تصريحاته لـ«الوطن»: «الرئيس عبدالفتاح السيسي حينما تولى حكم البلاد في 2014 حرص على أمن وأمان المواطن المصري خلال رحلة حياته المعيشية واستطاع أن ينهي حالة الفوضى التي عانت منها البلاد خلال فترة حكم الإخوان».

وتابع نائب رئيس حزب إرادة جيل: «كما أن قطار التنمية الذي مر بجميع ربوع مصر والمتمثل في المشروعات القومية بكافة المحافظات يتطلب فترة زمنية إضافية لتحقيق الأهداف المرجوة وهي الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصري».

الفحام: الحوار الوطني لعب دروا كبيرا في الحياة السياسية

واختتم نائب رئيس حزب إرادة جيل بأن الحوار الوطني لعب دروا كبيرا في حراك الحياه السياسية، وشجع الأحزاب على تقديم رؤاها تجاه المشكلات المجتمعية.

وكان تحالف الأحزاب المصرية أصدر بيانا منذ قليل أعلن فيه دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.