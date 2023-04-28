إخماد حريق هائل في منزل بالمنيا دون خسائر بشرية

أخمدت قوات الحماية المدنية، اليوم الجمعة، حريقا اندلع داخل منزل بقرية تلة التابعة لمركز المنيا، بسبب حدوث ماس كهربائي، دون إصابات بشرية.

حريق في منزل بقرية تلة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، بنشوب حريق داخل منزل بقرية تلة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، تبين نشوب حريق في منزل بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم إخماده والسيطرة عليه قبل امتداده دون إصابات بشرية، فيما انحصرت الخسائر المادية على احتراق بعض أثاث المنزل بالطابق الثالث، وتم التحفظ على مكان الحريق، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.

إخماد حريق بمحل حدائد وبويات

وفي وقت سابق، شهدت مدينة العدوة نشوب حريق بمحل للحدائد والبويات بشارع مصطفى كامل، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده ومنع امتداده.

ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، دون إصابات بشرية، وأسفر الحريق عن احتراق بعص محتويات المحل.