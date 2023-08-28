عفت السادات: الرئيس السيسي صاحب مشروع إعادة بناء مصر

قال النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن تحالف الأحزاب المصرية أجروا ترتيبات في لجان مشتركة لمعرفة الوزن النسبي للأحزاب على مستوى محافظات مصر، إذ أن التحالف مقتنع أنه مطلوب التواصل والتوعية، والكل مقتنع ويرى ما جرى خلال الفترة الماضية من إنجازات.

مشروع إعادة بناء مصر

وأضاف «السادات»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الرئيس السيسي صاحب مشروع إعادة بناء مصر، ويجب على الجميع أن يكون معه ويدعمه لاستكمال المسيرة، والدخول في الجمهورية الجديدة بآفاق وطموحات حلم كبير لمصر.

وأشار إلى أنه على مدار السنوات السابقة رأى التحالف مدى الإخلاص والعمل الدؤوب لرفع شأن الوطن والمواطن المصري في المناحي كلها سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، ونرى أن الرئيس السيسي يجتهد اجتهادا غير طبيعي.

تحقيق حلم الوطن

وتابع: «إحساسنا في حبه لهذا الوطن، وإحساسنا بأنه يتمنى تحقيق الحلم لهذا الوطن في مشروعه يجعلنا كلنا على قناعة كبيرة لأننا كما نقول اللي جرب غير اللي مجربش».