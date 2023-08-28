ضبط 94 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز بالدقهلية

تمكنت مديرية التموين بالدقهلية من ضبط نحو 94 مخالفة تموينية خلال عمل حملات تموينية مفاجئة في على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بعدة مدن بالمحافظة.

حملات مرورية مفاجئة على الأسواق والمخابز

وأوضحت مديرية التموين بالدقهلية في بيان، أنه جرى تحرير عدد كبير من المحاضر أثناء الحملات، بناء على توجيهات الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

تحرير 94 مخالفة تموينية للمخابز

وجرى تحرير 94 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق جاءت كالآتي:

- محضرعدم وجود قائمة بيانات.

- 3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

- محضر تصرف في دقيق بقيمة 2 شيكارة.

- 11 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 10 محاضر نقص وزن ما بين 7 - 11 جراما.

- 34 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

- 15 محضر عدم وجود شهادة صحية.

- 3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي سجائر.

- 6 محاضر سلع مجهول المصدر.

- محضر عدم إعلان عن وجود مخازن.

- محضر غش تجاري.

- محضر عمل أكازيون دون تصريح.

- محضر تقليد علامة تجارية.

- محضر استخدام أسطوانة غاز في غير غرضها.

- 4 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية لتاجر تمويني.

- محضر عدم وجود سجل لتاجر تمويني.