كريم عبد العزيز عن تصدر إيرادات السينما المصرية: مسؤولية كبيرة

حل الفنان كريم عبد العزيز ضيفا في حلقة خاصة عبر محطة راديو إنرجي 92.1، مع باسم كميل ومنة عامر، بعد اختياره نجم شهر أغسطس؛ للحديث عن كواليس مشواره الفني الناجح.

كريم عبد العزيز يتحدث عن تصدره شباك تذاكر السينما المصرية

وتحدث الفنان كريم عبد العزيز عن تصدر 3 من أفلامه شباك التذاكر في السينما المصرية، قائلا إن هذه الألقاب بالنسبة له رعب وخوف ومسؤولية موضحا: «طول الوقت لازم يكون عندك طموح وعاوز تكبر.. لكن الإحساس الحقيقي إنه رعب تفضل عند حسن ظن الجمهور ومحافظ على أرقامك والإيرادات دي مسؤولية مبتنيمش».

وكشف كريم عبد العزيز في لقائه مع راديو إنرجي، عن إنه يحب التنويع ولعب جميع الأدوار: «عمر الفنان بيطول مع التنويع لأن الجمهور بيصاب بملل لو مقدمتلهوش جديد وحاجات غير متوقعة».

كريم عبد العزيز يتحدث عن علاقته بالمخرجين

وأشار كريم عبد العزيز إلى أنه يضع بصمة في أعماله بالاتفاق مع المخرج موضحا: «البصمة بتبقى مكتوبة على الورق لأن المؤلف بيبقى عارف الطريقة اللي بتبقى لايقة على كريم أكتر.. وللآأن أنا مخرج أساسا وصاحب العمل هو المخرج ولكن اتعلمنا من الأساتذة الكبار أني أقول وجهة نظري وملحوظاتي وكل شيء ولو محصلش اتفاق أنت بتعتذر وهو بيرشح ممثل آخر.. لكن لما نوصل للتصوير بننفذ اللي اتفقنا عليه».