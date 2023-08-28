كريم عبد العزيز: كبرنا على أعمال عادل إمام ويحيى الفخراني وأحمد زكي.. علمونا حب الشغل

حل الفنان كريم عبد العزيز، ضيفا في حلقة خاصة عبر محطة «راديو إنرجي 92.1»، مع باسم كميل ومنة عامر، بعد اختياره نجم شهر أغسطس، للحديث عن كواليس مشواره الفني الناجح، لأول مرة حصريا منذ سنوات عبر الإذاعة.

كريم عبد العزيز يتحدث عن علاقته بالجيل الأكبر

وتحدث كريم عبد العزيز، عن علاقته وتقديره للجيل الأكبر من الفنانين، موضحا: «جيلي كبر على أعمال عادل إمام ويحيى الفخراني وأحمد زكي وغيرهم.. واتعلمنا منهم خلاف الالتزام حبك لشغلك، واتعلمنا إننا مش رايحين نمثل، إحنا بندخل بيوت وبنأثر في الناس، والغلطة لا تغتفر في هذه المهنة مينفعش تبقى فنان وإنت مش على دراية باللي بيحصل في بلدك».

كريم عبد العزيز يكشف عن أمينته

وعبر كريم عبد العزيز عن أمنيته لتكريم مشوار الفنان عادل إمام، قائلا: «نفسي أكرم عادل إمام العظيم، اللي كبرنا كلنا على مدرسته وأفلامه، وبعتبر نفسي من ولاده وعلاقته بوالدي قديمة جدا، وولاده إخواتي، ومثلت معاه المشبوه وهو أسطورة من أساطير الفن».