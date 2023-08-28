مصرع طالبة جامعية سقطت من الطابق السابع بالمحلة

لقت طالبة جامعية في العقد الثالث من العمر مصرعها، إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق السابع بشارع التيسير بمنطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى بالغربية، بعد أن اختل توازنها أثناء نشر الملابس، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

الفتاة سقطت أثناء نشر الملابس

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط فتاه من الطابق السابع بشارع التيسير بمنطقة منشية البكري.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع فتاة تدعى «مي محيي»، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، وتبلغ من العمر 23 عاما، إثر سقوطها من الطابق السابع حال وقوفها في شرفة منزلها لنشر الملابس فاختل توازنها.

نقل الجثة لمستشفى المحلة

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.