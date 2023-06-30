مصرع فتاة وإصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين ببنها

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 9 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي أمام كوبري الشموت بمدينة بنها، ونجحت أجهزة المرور في رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها وجرى نقل الجثة والمصابين المستشفى وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن جثة ضحية الحادث والإستعلام عن حالة المصابين وندب المهندس الفني لمعاينة الحادث والتحفظ علي السيارتين

تصادم سيارتين يسفر عن مصرع وإصابة 9 ببنها

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة سوزوكي أمام كوبري الشموت بمدينة بنها، بطريق القاهرة - إسكندرية الزراعي.

تفاصيل تصادم بنها

انتقلت على الفور الأجهزة المعنية وأجهزة المرور و4 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 9 أشخاص وجثة لطفلة تدعى «شهد.ع.م» تبلغ من العمر 16 عاما، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي، والمصابين لمستشفى التأمين الصحي ببنها، وتولت الأجهزة المعنية التحقيق وصرحت بدفن الجثة

وتبين من الفحص أن أسماء المصابين هم: محمد أيمن السيد 20 عاما، ومصطفى تامر مجدى 20 عاما، وسمر مسعد محمود 19 عاما، وهند عزت محمد 18 عاما، منار وائل الصليع 12 عاما، مريم محمد مجدي 12 عاما، إيهاب عادل محمود 20 عاما، مصطفى عوض سالم 19 عاما، بدر رمضان عبد المعز 19 عاما.