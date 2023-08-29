توصيل الإذاعة المحلية إلى قرية الرياينة المعلقة بسوهاج ضمن «حياة كريمة»

مدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، خطوط التشغيل الخاصة بالإذاعة المحلية، إلى قرية الرياينة المعلقة، وذلك لتقديم خدماتها للمواطنين، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وقالت المهندسة هويدة شافعي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، في بيان، إن مد خطوط الإذاعة المحلية تمهيدا لتشغيلها يأتي في إطار الخطة التنموية المتبعة بقرى المركز بإطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

توصيل الإذاعة الداخلية بطما

وقالت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، إن توصيل الخطوط تم تحت إشراف فتحي أحمد العبد، رئيس مجلس قروي الرياينة، الذي عمل بجد طوال الفترة الماضية تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياه كريمة»، لإيصال ومتابعة تشغيل كافة الخدمات بالقرية، وأنه سيجرى قريبا تشغيل الإذاعة الداخلية لاستخدامها في التوعية والإرشاد بمختلف النواحي.

يذكر أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» تنفذ مرحلتها الأولى في 182 قرية، في 7 مراكز بمحافظة سوهاج، هي مراكز طما والمراغة وساقلتة وجرجا والبلينا والمنشاة ودار السلام، بينما يتم تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بمراكز طهطا وأخميم.