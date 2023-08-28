سفيرة الطفل بـ«حياة كريمة» تشارك بـ«منتدى مجلة علاء الدين»

قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية، سماح عزت، سفيرة الطفل في مبادرة «حياة كريمة»، إن رد فعل الأطفال على مجلة «علاء الدين» مختلف، خاصة مع الفعّاليات والأنشطة التي تنظّمها، مؤكدة أنها رأت من خلال عملها في مبادرة «حياة كريمة»، أن الأطفال في المحافظات والنجوع والقرى، لهم رؤية مختلفة، ولديهم وعي كبير، ولكن ينقصهم الفرصة فقط وبعض الاهتمام للتعبير عن أنفسهم.

«حياة كريمة» تنظم فعاليات للأطفال

وأضافت سماح، خلال مشاركتها في فعّاليات «منتدى مجلة علاء الدين لقضايا الطفل»، أن مبادرة حياة كريمة تُنظّم فعّاليات للأطفال، يكون لها مساهمات قوية في التنمية ونشر الوعي، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى تنظيم الفعّاليات المختلفة والأنشطة.

وأكدت أن الحوار الوطني لم يغفل قضايا الطفل أيضًا، حتى أصبح للأطفال صوت مسموع، واهتمام كبير من القيادة السياسية لهم.

تهيئة النشء

وتابعت: «تهيئة النشء هي الأساس، ليصبح الطفل لديه الثقة، وقادرًا على التعبير عن رأيه، وواعيًا بحقوقه وواجباته، في زمن أصبحت السماوات مفتوحة، وزادت المُغريات».

وانطلقت اليوم، أولى فعّاليات «منتدى مجلة علاء الدين لقضايا الطفل»، بقاعة «آل تقلا» بالأهرام، وتتناول الفعالية أهم ما يواجه أطفال مصر من قضايا وموضوعات.