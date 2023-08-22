نقيب الفلاحين: التطور الزراعي في مصر نموذج يُدرس للعالم

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن التطور السريع في السنوات العشر الأخيرة للقطاع الزراعي المصري، نموذج مشرف يدرس للعالم أجمع، لافتا إلى أنه ورغم الزيادة السكانية الرهيبة والكوارث الطبيعية التي عطلت الكثير من كبار الدول الزراعية، إلا أن الدولة وبتوجيهات حكيمة من القيادة السياسية نجحت نجاحا منقطع النظير في تحويل المِحن إلى منح والعبور بالقطاع الزراعي لبر الأمان.

تطوير القطاع الزراعي

وأضاف «أبوصدام»، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مصر تنتهج نهجًا صحيحًا على كافة المحاور في تحسين معيشة الفلاحين وتطوير القطاع الزراعي، والوصول بالمنتجات الزراعية المصرية إلى العالمية كأحد افضل المنتجات على مستوى العالم، بالإضافة إلى توفير كل احتياجات المصريين من كافة المنتجات الزراعية بأسعار مناسبه في ظل الارتفاع الجنوني لمعظم المنتجات الزراعية في كافة دول العالم.

أهمية القطاع الزراعي

وأكد نقيب الفلاحين أن القيادة السياسية الحالية فطنت لأهمية القطاع الزراعي نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهميه كبيره للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل فعمدت لتطويره بشتى الطرق سواء توسع افقي بزيادة الرقعة الزراعية، من خلال مشاريع قومية عملاقة كالمشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان (الريف المصري) والمشروع القومي لمستقبل مصر والدلتا الجديدة لاستصلاح وزراعة نحو 2.5 مليون فدان، والمشروع القومي لإحياء مشروع توشكى الزراعي وشرق العوينات وغيرها.

ولفت إلى أنّ هذا التحرك ساعد على توافر كل المنتجات الزراعية بالسوق المصري، وغزت الصادرات الزراعية المصرية أكثر من 160 دولة حول العالم، مطالبًا بالعمل بجدية على الاستفادة القصوى من المخلفات الزراعية.