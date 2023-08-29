من أمي يجهل القراءة لكاتب قرآن بالإنجليزية.. قصة الحاج عبدالله مع المصحف

يجلس مرتديا جلبابا أبيض، أمامه مكتب خشبي صغير يعلو مسافة بسيطة عن الأرض، والبسمة تملأ وجهه الذي غطته تجاعيد ممزوجة بالوقار والحكمة، ويمسك بيده قلما ليكتب القرآن الكريم، في همة شاب في العشرين من عمره، متمنيا أن يظل يكتب نسخا من القرآن الكريم حتى يتوفاه الله.

الحاج عبدالله أبو الغيط، مقيم بقرية كفر الشيخ ذكري، التابعة للوحدة المحلية للصوة بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، يبلغ من العمر 68 عاما، وتمكن من كتابة 4 نسخ من القرآن، منها ثلاثة باللغة العربية وأخرى بالإنجليزية، رغم أنه كان أميا يجهل القراءة والكتابة.

بداية رحلة تعلم قراءة القرآن بعدما تجاوز 55 عاما

«نفسي يكون القرآن رفيقي وشفيعي في الآخرة، عشان كدا قررت يكون القرآن صديقي في شيبتي في الدنيا، ومتشغلنيش أي حاجة عنه»، بتلك الكلمات بدأ الرجل المسن حديثه معنا.

أزمة صحية وراء اللجوء إلى القرآن وتعلم قراءته

وتابع، «بدأت رحلتي مع قراءة وكتابة القرآن الكريم عندما كان عمري 55 عاما، بعد تعرضي لأزمة صحية، حيث عانيت من مرض في الأذن الداخلية طوال 4 سنوات كاملة، ترددت خلالها على العديد من المستشفيات والأطباء ولم يقدر لي الشفاء، ونصحني طبيب بقراءة وحفظ القرآن الكريم».

وأشار إلى أنه شعر بالإحراج، لأنه أمي لا يعرف القراءة والكتابة، وأخبر الطبيب قائلا «أنا عامل في منطقة الأزهر ومبعرفش اقرأ"، فنصحه الطبيب بالاستعانة بأحد مشايخ المنطقة لتعليمه قراءة القرآن.

تعلم الحروف الهجائية وقراءة القرآن

وتابع، «أخذت المصحف وذهبت إلى مقر عملي بالمنطقة الازهرية، وجلست أبكي لعدم قدرتي على القراءة، ورآني أحد المشايخ في المنطقة، وعندما سألني عن سبب بكائي أخبرته أنني أبكي على حالي، فأخبرني أنه سيساعدني على تعلم القراءة والكتابة وقراءة القرآن الكريم كاملا».

ولفت إلى أنهما اتفقا على اللقاء في الساعة السابعة صباحا قبل مواعيد العمل، ويجلسان لمدة ساعة يعمله خلالها قراءة القرآن، ومضى قائلا: «علمني الحروف الهجائية، وبدأ يقرأ الربع من القرآن بمفرده ثم أقرأ معه، ثم بمفردي، ثم نبدأ عملنا»، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء عمله، كان يستغل وقته كاملا في قراءة ما تعلمه من القرآن حتى أتم قراءة القرآن الكريم كاملا.

كتابة القرآن بداية من عام 2011

وأضاف: "نصحني أحد زملائي، بكتابة القرآن الكريم، وأحببت هذه الفكرة، متنميا أن أحفظ القرآن الكريم»، مشيرا إلى أنه كتب 4 نسخ من القرآن الكريم، منهم 3 نسخ باللغة العربية ونسخة باللغة الإنجليزية.

وأوضح، بدأت كتابة القرآن منذ عام 2011، وكانت أول نسخة بالقلم الجاف والورق العادي، واستغرقت عامين، والنسخة الثانية استغرقت عامين ونصف والنسخة الثالثة استغرقت 3 سنوات، أما الرابعة وهي باللغة الإنجليزية بدأت فيها من عامين و8 أشهر وكتبت 20 جزء وباقي 10 أجزاء، لافتا إلى أنه يستعين بنسخة مترجمة من القرآن بالإنجليزية ويكتب الآية مرتين الأولى بالعربية والثانية بالإنجليزية، ويشرف على الكتابة بالإنجليزية موجه لغة إنجليزية بالتربية والتعليم.

ونصح بالالتزام بالعبادات وتلاوة القرآن الكريم، ليعيش الإنسان حياة مستقرة هادئة مطمئنة.