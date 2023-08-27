الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية.. كثافات متوسطة في الهرم

استعرضت القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية، صباح اليوم الأحد 27 أغسطس 2023، على كل الطرق والمحاور الرئيسية، وقالت مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر»، إن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متوسطة وحتى ميدان العباسية، وكذلك الأمر حتى تقاطع شارع صلاح سالم، حيث توجد كثافات نسبية.

سيولة مرورية على كوبري الجلاء

ويشهد كوبري الجلاء سيولة مرورية حتى طريق العروبة، كما توجد كثافات نسبية على كوبري المطار، وتبدأ في الاختفاء على طريق المطار، ويوجد كثافات مرورية على كوبري الحدائق للقادم من الزاوية والمتجه إلى منطقة الفنجري، وكذلك أعلى كوبري المطرية للقادم من منطقة الكابلات.

تباطؤ حركة السيارات

أما في محافظة الجيزة، فقد شهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل، وكثافات من شارع العشرين وحتى الطالبية.

كوبري الجيزة المعدني

كما ظهرت كثافات مرورية للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، وشارع فيصل بمنطقة الطوابق وحتى شارع العشرين.