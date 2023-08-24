الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة.. كثافات متوسطة في رمسيس

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، الحالة المرورية اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 بشوارع القاهرة والجيزة.

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي مستمرة حتى ميدان العباسية، وعند الوصل إلى تقاطع صلاح سالم سنجد كثافات نسبية أيضا.

سيولة مرورية أعلى كوبري الجلاء

وأشارت الإعلامية لمياء حمدين، إلى أن كوبري الجلاء يشهد سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وعند كوبري المطار توجد كثافات نسبية تبدأ في الاختفاء أثناء الوصول إلى طريق المطار.

كثافات مرورية في شارع فيصل

وأوضحت، أن شارع فيصل يشهد كثافات مرورية، كما يشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤً في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي مناطق المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية.

وظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل، فضلا عن كثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات للمتجه من كوبري الجيزة المعدني وفي شارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى منطقة العشرين.