تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية.. كثافات في رمسيس

استعرضت القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023، وقالت الإعلامية هالة الحملاوي مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر، إن كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية في اتجاه ميدان رمسيس، كما أن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية تقل تدريجيًا حتى منطقة غمرة، كما أن كوبري 15 مايو المتجه الى منطقة المهندسين يشهد كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزله كوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء.

كثافات مرورية ببعض المناطق

وظهرت بعض الكثافات النسبية عند الوايلي وحتى كوبري الساحل والأميرية، كما أن منطقة الكورنيش من المظلات وحتى وسط البلد تشهد كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة.

أما المتجه الى منطقة المؤسسة ظهرت سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات، كما يشهد شارع الهرم كثافات مرورية وتبدأ الكثافات في الزيادة مع ساعات الذروة.

تباطؤ في حركة السيارات

كما يشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤا في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وظهرت بعض الكثافات للمتجه الى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل وتبدأ الكثافات من محطة المريوطية وحتى كوبري فيصل.

ووفق البرنامج، تظهر بعض الكثافات في شارع السودان وحتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وحتى مناطق بولاق وإمبابة، أما محور صفط يشهد كثافات مرورية تزداد في الاتجاه لجامعة القاهرة.

أما القادم من أكتوبر في اتجاه الدائري مازال الطريق مغلقا، كما أن الاتجاه إجباريا عبر نفق حازم حسن ومنه إلى محور 26 يوليو والذي يشهد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات البسيطة قبل طلعة الدائري، بالإضافة إلى بعض الكثافات على كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين والعكس بسبب أعمال التوسعة في الكوبري.

وفى محافظة الإسكندرية، ظهرت سيولة مرورية عند كوبري إستانلي، كما ظهرت كثافات مرورية بشارع جمال عبد الناصر عند تقاطعه مع محمد نجيب وكثافات متحركة بشارع عبد السلام عارف.