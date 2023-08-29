درجات الحرارة بالمحافظات اليوم.. العظمى بشرم الشيخ 40

أكدت الأرصاد الجوية، وجود ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة بسبب تأثير منخفض الهند الآتي من الجزيرة العربية، وذلك لمدة 72 ساعة مقبلة، إذ يعمل على ارتفاع الحرارة والرطوبة على جميع المحافظات بين 2 و3 درجات.

مرتفع جوي جديد

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى تأثر البلاد أيضًا بمرتفع جوي آتٍ من طبقات الجو العليا، مما يزيد من الشعور بارتفاع الحرارة، ويعمل على حجب الرطوبة قريبة من سطح الأرض، ويزيد من الشعور بالحرارة المحسوسة بنحو درجتين عن الحرارة العظمى.

درجات الحرارة العظمى والمحسوسة اليوم

- القاهرة: 35 - 38.

- العاصمة الإدارية: 34-37.

- بنها: 35 - 37.

- دمنهور: 34 - 36.

- وادي النطرون: 35 - 37.

- كفر الشيخ 33 - 36

- المنصورة 37 - 38

- الزقازيق 36 - 38

- شبين الكوم 35 - 38

- طنطا 38 - 38

- دمياط 32 - 38

- بورسعيد 32 - 35

- الإسماعيلية 36 - 38

- السويس 35- 38

- العريش 31 - 34

- رفح 31 - 34

- رأس سدر 47- 39

- نخل 36- 38

- كاترين 35 - 37

- الطور 34 - 37

- طابا 36 - 39

- شرم الشيخ 38 - 40

- الإسكندرية 32 - 35

- العلمين الجديدة 32 - 35

- مطروح 32 - 36

- السلوم 35 - 38

- سيوة 39 - 41

- رأس غارب 37 - 39

- الغردقة 42 - 45

- سفاجا 39 - 42

- مرسى علم 38 - 40

- شلاتين 39 - 42

- حلايب 35 - 38

- أبو رماد 36 - 39

- رأس حدربة 35 - 38

- الفيوم 36 - 38

- بني سويف 36 - 38

- المنيا 37 - 39

- أسيوط 37 - 39

- سوهاج 40 - 42

- قنا 40 - 41

- الأقصر 41 - 42

- أسوان 42 - 43

- الوادي الجديد 41 - 42

- أبوسمبل 41 - 42.