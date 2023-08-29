50 جنيها لكل فرد جديد على البطاقة.. زيادة الدعم على «التموين» لهذه الفئات

يترقب العديد من الفئات المستفيدة من الدعم التمويني، زيادة الدعم على التموين من خلال إدراج أفراد جدد على البطاقة عبر خدمة إضافة المواليد أو الأبناء على التموين، وهي الخدمة التي أتاحها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في نص القرار الوزاري رقم 51 لمنح بعض الفئات أحقية إضافة أبنائهم على البطاقة لزيادة الدعم المخصص لهم.

زيادة الدعم على بطاقة التموين

وتفحص وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليًا، الطلبات التي تقدم بها أصحاب بطاقات التموين، منذ شهر ديسمبر الماضي وحتى الآن، والتي أرسلتها مديريات التموين إلى ديوان عام الوزارة، من أجل الوقوف على الأسر المنطبق عليها الشروط التي حددها وزير التموين في قراره لإضافة الأبناء وزيادة الدعم على بطاقة التموين.

وأكّدت مصادر في وزارة التموين لـ«الوطن» أنَّ قيمة دعم الأفراد الجدد التي سيتم إضافتهم على بطاقات الفئات المستحقة للدعم والأولى بالرعاية، هي نفس قيمة الدعم الحالي والمحددة بـ50 جنيهًا في صورة سلع تموينية شهرية، بالإضافة إلى 5 أرغفة يوميا حصة الخبز البلدي المدعم لكل فرد جديد على البطاقة.

معايير قبول طلب إضافة أفراد جدد على التموين

ونوهت المصادر، إلى أنَّ الأسرة التي سيتمّ قبول طلبها بإضافة أفراد جدد لها على بطاقة التموين، لابد وأن تكون من الأسر الأولى بالرعاية من فئات والمحددة في القرار الوزاري وهم: «أصحاب معاش تكافل وكرامة، أو حاملو كارت الخدمات المتكاملة، أو مستحقو معاش الضمان الاجتماعي، أو أبناء زوجات الشهداء، وأبناء الأسر البديلة»، فضلا عن انطباق عليها الشروط التالية:

- أن يكون عدد أفراد البطاقة التموينية أقل من 4 أفراد، ليتمّ زيادة الأفراد إلى 4 بحد أقصى.

- أن تكون أعمار الأبناء المراد إضافتهم على البطاقة لا يقل عن 4 أعوام.

وقالت المصادر، إنَّ طلبات إضافة الأفراد الجدد يتم التقدم بها من الأسر عبر مكاتب ومديريات التموين فقط، مع عدم وجود أي روابط إلكترونية لتقديم الطلبات عليها.