كوميديا وأكشن ورعب.. 4 أفلام جديدة في السينمات اليوم

تواصل دور العرض السينمائي في مصر استقبال مجموعة من الأفلام الجديدة، ومن أبرز الأفلام التي تبدأ السينمات عرضها اليوم فيلم «أولاد حريم كريم» للمخرج علي إدريس، ويعتبر الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم» إنتاج عام 2005، ويجمع الفيلم الجديد في بطولته مجموعة من نجوم الجزء الأول: مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، وخالد سرحان، بجانب عدد من الأبطال الجدد: بشرى، عمرو عبد الجليل، تيام قمر ورنا رئيس.

وينضم فيلم «مندوب مبيعات» إلى قائمة أفلام موسم صيف 2023، وذلك بعد أيام من عرضه في عدد من دول الخليج، ويجمع الفليم في بطولته كلا من بيومي فؤاد، آيتن عامر، إسلام إبراهيم، وأحمد فتحي.

البرمو الدعائي لـ فيلم أولاد حريم كريم

الجزء الثالث والأخير من ثلاثية «The Equalizer»

وتتسع القائمة لتشمل فيلم «The Equalizer 3» وهو الجزء الثالث والأخير من ثلاثية «The Equalizer»، وتتابع أحداث الفيلم حياة روبرت ماكول الذي ينتقل إلى جنوب إيطاليا هربًا من ماضيه، لكنه يكتشف لاحقًا أن أصدقاءه الجدد أصبحوا تحت سيطرة المافيا الصقلية، تصبح الأحداث التالية مرعبة، حيث يطلق روبرت العنان لماضيه لحماية أصدقائه الجدد.

ويجمع في بطولته عددا من نجوم هوليوود منهم: دينزل واشنطن، داكوتا فانينج وديفيد دينمان، ويحمل توقيع المخرج أنطوان فوكوا.

ومن الأكشن إلى الرعب، يعرض فيلم «Haunting Of Queen Mary» من إخراج جاري شور وبطولة أليس إيف وجويل فراي، ويكشف الفيلم الأحداث الغامضة والعنيفة المحيطة برحلة عائلة في ليلة الهالوين عام 1938، ومصيرهم المتشابك مع عائلة أخرى على متن سفينة في يومنا هذا .