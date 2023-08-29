«الأمن الروسي»: الموافقة على ضرب شبه جزيرة القرم «اقتراب لنهاية العالم»

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، قبل قليل، إن موافقة الغرب على ضرب كييف لشبه جزيرة القرم الروسية بمثابة ذريعة حرب، ويمنح موسكو إمكانية الرد ضد الجميع وكل على حده في حلف الناتو، وفق نبأ عاجل بثته شبكة «سكاي نيوز عربية».

مدفيديف: نهاية العالم تقترب

ووصف «مدفيديف»، موافقة الغرب على ضربات نظام كييف على شبه جزيرة القرم بأنها اقتراب لنهاية العالم، جاء ذلك وفق ما نشره مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق «تليجرام»، حيث يعتقد أن ذلك يمنح موسكو فرصة العمل ضد الجميع، وضد كل دولة على حدة في «الناتو».

وأضاف «مدفيديف»،، أن إذا صدق هذا الأمر، وليس هناك أي سبب لعدم تصديق ذلك، فإن ذلك دليل قانوني مباشر على تواطؤ الغرب في الحرب ضد روسيا إلى جانب ولاية ستيبان بانديرا .