«الأوقاف» تعقد عددا من الندوات العلمية حول عواقب الافتراء والاختلاق

عقدت وزارة الأوقاف المصرية، عددًا من الندوات العلمية حول عواقب الافتراء والاختلاق وعدم التثبت، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

وانطلقت سلسلة الندوات، يوم الاثنين 28 أغسطس 2023، بعد صلاة المغرب تحت عنوان «عواقب الافتراء والاختلاق وعدم التثبت»، وذلك على النحو التالي:

أماكن الندوات العلمية

مديرية أوقاف الغربية أقيم البرنامج بمسجد سيدي محمد المحجوب، ومسجد البهي، ومسجد الشيخة نور الصباح.

مديرية أوقاف القاهرة أقيم البرنامج بمسجد العروبة.

مديرية أوقاف أسيوط أقيم البرنامج بمسجد عمر مكرم.

مديرية أوقاف القليوبية أقيم البرنامج بمسجد الرحمة، ومسجد سيدي شاور، ومسجد الحاج مرزوق، ومسجد عبدالمنعم رياض، ومسجد السيدة خديجة.

مديرية أوقاف البحيرة أقيم البرنامج بمسجد السد العالي.

مديرية أوقاف الشرقية أقيم البرنامج بمسجد النصر القديم، ومسجد الزراعة.

مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم البرنامج بمسجد السلام، ومسجد القرماني.

مديرية أوقاف الدقهلية أقيم البرنامج بمسجد الكبير، ومسجد القهوجي، ومسجد فريد المصري، ومسجد الجبارنة، ومسجد الصفطاوي.

مديرية أوقاف بني سويف أقيم البرنامج بمسجد القاضي.

مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم البرنامج بمسجد التواب الرحيم.

مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيم البرنامج بمسجد العمري، ومسجد الخزعلي، ومسجد أبو العزائم، ومسجد الكبير أريمون.

مديرية أوقاف سوهاج أقيم البرنامج بمسجد الأنصاري، ومسجد العصارة، ومسجد الزهراء، ومسجد القطب.

مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيم البرنامج بمسجد كفر الشيخ عطية.

مديرية أوقاف الأقصر أقيم البرنامج بمسجد أبو دوح، ومسجد السيد يوسف الحجاجي.

مديرية أوقاف المنوفية أقيم البرنامج بمسجد النجار.

مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم البرنامج بمسجد الروضة.