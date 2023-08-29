موعد إجازة المولد النبوي 2023.. وأسعار برامج العمرة

يهتم كثير من المواطنين الراغبين في الحصول على إجازة قصيرة قبل بداية العام الدراسي الجديد، بموعد إجازة المولد النبوي 2023، للاستفادة منه سواء بالسفر لإحدى المدن الساحلية، أو الانتهاء من تجهيزات العام الدراسي، وشراء مستلزمات المدارس.

موعد إجازة المولد النبوي 2023

وأكدت الحكومة المصرية، أنّ موعد إجازة المولد النبوي 2023، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة، بكل هيئاتها الاستثمارية والوزارية والمحليات وغيرها، حيث يحل يوم 12 من ربيع الأول هجريا، الموافق الأربعاء 27 سبتمبر المقبل، وكالعادة سيتم ترحيل الإجازة الرسمية لتصبح يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر، ليتم ضمها إلى الإجازة الأسبوعية.

أسعار عمرة المولد النبوي

ومن المقرر أن تنطلق رحلات عمرة المولد النبوي بدءا من سبتمبر المقبل، وفق ما أعلنه باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، مؤكدا أنّ أسعار عمرة المولد النبوي بالنسبة للبرامج الاقتصادية، تتراوح بين 25 حتى 30 ألف جنيه لفترة زمنية من «12 لـ15 يوما»، في حين أنّ الأسعار بالنسبة لفئة الـ5 نجوم، تتراوح بين 45 إلى 60 ألف جنيه.