لطلاب الخارج المتخلفين عن امتحان تحديد المستوى.. اعرف توقيت الموعد الجديد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العالمي، تحديد موعد آخر للطلاب العائدين من الخارج من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، الذين تخلفوا عن أداء الامتحان الذي تمّ عقده أول أمس.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنَّ الامتحان الجديد تقرر عقده يوم 17 سبتمبر المقبل، ويُمثل فرصة أخيرة للطلاب المُتخلفين عن أداء الامتحان السابق.

وتوضح «الوطن»، السطور التالية الفئات المستهدفة من امتحان تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية والراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وذلك ضمن الخدمات التي يقدمها موقع «الوطن» للقراء.

الفئات المستهدفة من امتحان تحديد المستوى للعائدين من الخارج

- الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الطب البشري.

-الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية طب وجراحة الفم والأسنان.

-الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الصيدلة.

- الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الهندسة.

مقار انعقاد اختبارات تحديد المستوى

- كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة.

- كلية الصيدلة جامعة القاهرة.

- كلية طب الأسنان جامعة عين شمس.

- كلية الهندسة جامعة عين شمس.

ميعاد انعقاد امتحانات تحديد المستوى

تعقد الامتحانات في تمام الساعة 10 صباحًا يوم الأحد 17 سبتمبر المقبل.

تحديد الطلاب المسموح لهم بدخول الامتحان يوم 7 سبتمبر المقبل

ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنَّ الجامعات ستعمل على بموافاة أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية بكشوف الطلاب الذين يحق لهم دخول الامتحان، ولم يدخلوا الامتحان الأول، وذلك قبل يوم الخميس المقبل الموافق 7 سبتمبر.

وأشارت إلى أنَّ الموافقة على إجراء امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم الجامعية بالجامعات الخاصة والأهلية، يتمّ وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات التنفيذية.