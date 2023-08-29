سعر عداد الكهرباء الكارت 2023.. اعرف التفاصيل وأوراق التقديم

طرحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عداد الكهرباء مسبق الشحن عن طريق الكارت المدخل بالعداد، في وقت سابق، وذلك للحد من انتشار سرقة التيارات الكهربائية والفواتير العالية، وكشف قسم الاشتراكات بالشؤون التجارية بهندسة كهرباء بدر، بقطاع السادات عبر منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تكلفة تركيب عداد الكهرباء الكودي.

وخلال السطور التالية تجيب «الوطن» على تساؤلات العديد من المواطنين عن سعر عداد الكهرباء الكارت 2023، والأوراق المطلوبة للتقديم أون لاين، من واقع بيان وزارة الكهرباء.

سعر عداد الكهرباء الكارت 2023

جاء سعر عداد الكهرباء الكارت 2023، وفقًا لوزارة الكهرباء والطاقة كالتالي:

1- سجل سعر عداد الكهرباء الكارت 202، الأحادي للشقة بمبلغ 1050 جنيها، بالإضافة لوجود 100 جنيه شحن بداخل الكارت، وعلى الشخص المتقدم دفع قيمة مبلغ 285 جنيه للضريبة والرسوم.

2- كما سجل عداد الكهرباء 2023، الثنائي للشقة مبلغ 1700 جنيه مع ضريبة بقيمة 285 جنيها، وشحن الكارت بـ100 جنيه.

3- سجل الكارت المحول 1935 جنيها، داخل شحن بـ100 جنيه، ودفع ضريبة لتشمل 285 جنيها.

الأوراق المطلوبة للتقديم على عداد الكهرباء الكارت 2023

1- يقوم الشخص بتقديم صورة من بطاقته الشخصية.

2- يرفق معها صورة معتمدة من ملكية الشقة أو المنزل أو الوحدة التجارية.

3- تقديم صورة من مقايسات العداد، ومعها الموافقة من الحي أن هذه الوحدة قانونية.

4- تقديم الملف الضريبي في حالة أن الوحدة تجارية.

5- تقديم صورة من فاتورة الكهرباء أو إيصال الكهرباء أو المياه.