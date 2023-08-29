2.2 مليون جنيه إيرادات 10 أفلام في السينمات خلال 24 ساعة

حققت الأفلام الـ10 المعروضة في السينمات، أمس، إيرادات بلغت 2.2 مليون جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء فيلم «العميل صفر» بطولة أكرم حسني في المركز الأول بقائمة الإيرادات اليومية بـ931 ألف جنيه، يليه في المركز الثاني فيلم «وش في وش» والذي حقق إيرادات بلغت 718 ألف جنيه، أما «بيت الروبي» الذي جاء في المركز الثالث حقق 213 ألف جنيه.

محمد رمضان يتفوق على محمد هنيدي في شباك الإيرادات

ونجح فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان في تحقيق إيرادات بلغت 131 ألف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي سوى 115 ألف جنيه، وفي المركز السادس جاء الفنان أحمد فهمي بفيلم «مستر إكس» محققا 67 ألف جنيه.

بينما حقق فيلم «البعبع» إيرادات بلغت 19 ألف جنيه، يليه فيلم «5 جولات» بـ 10 آلاف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «البطة الصفرا» سوى ألفي جنيه، أما «تاج» تذيل قائمة الإيرادات لـ1.8 ألف جنيه.