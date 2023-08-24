66 ألف جنيه إيرادات فيلم «مستر إكس» بالسينما في يوم واحد

حقق فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، تقدر بـ66 ألف و238 جنيه، ليحتل بذلك المركز السادس بقائمة إيرادات الأفلام اليومية، والتي يتصدرها أفلام «العميل صفر، وش في وش، بيت الروبي، ع الزيرو، مرعي البريمو»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم «مستر إكس» بأكثر من 30 مليون جنيه على مدار 8 أسابيع عرض بالسينما، منذ انطلاق عرضه بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023، والتي تصدرها فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبدالعزيز بأكثر من 124 مليون جنيه.

قصة فيلم «مستر إكس»

تدور قصة فيلم مستر إكس في إطار لايت كوميدي، من خلال شخصية مستر إكس أحمد فهمي الذي يؤسس شركة هدفها تحقيق الانفصال بين شركاء الحياة، وتحدث له مفاجآت وأزمات كثيرة يجد نفسه متورط فيها.

أبطال فيلم «مستر إكس»

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أس أس، رحاب الجمل، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.