كيف تعاملت مصر مع السودان بعد اندلاع الأزمة؟.. استقبلت أكثر من 160 ألف شخص

في فجر 15 أبريل 2023، اندلعت الأزمة في السودان، ومنذ ذلك التاريخ، بذلت مصر جهودا مضنية لتقديم المساعدة والدعم للأشقاء السودانيين واستضافتهم في مصر، وإجلاء رعاياها المقيمين في السودان، ما يعكس السياسة العربية التضامنية التي تتبعها القاهرة تجاه الأشقاء العرب.

السلطات المصرية تسهل دخول السودانيين إلى الأراضي المصرية

وسهلت السلطات المصرية إجراءات دخول السودانيين إلى الأراضي عبر المنافذ البرية بدون تأشيرة، وخاصة من خلال معبري أرقين والقسطل، واستقبلت مصر أكثر من 164 ألف سوداني بحسب تصريحات وزير الخارجية.

حسن الاستضافة

وقدم سكان أسوان كل الجهود المتتالية لاستضافة إخوانهم وأشقائهم من السودانيين ومن الجنسيات المختلفة، ليضربوا بذلك أروع الأمثلة في تحقيق أسمى معاني الإنسانية، وبدأ السكان يتكاتفون ويتعاون مع بعضهم البعض لتقديم الدعم الغذائي وتفير وسائل النقل، ما يبرز الروح الأصيلة والنبيلة لأبناء الشعب المصري الذي يقف بجانب إخوانهم السودانيين، في ظل تداعيات الأزمة الأخيرة التي تعرضوا لها.

ويوجد أيضًا أولئك الذين يقدمون وجبات طعام في معبر أرقين البري، وموقف كركر البري، بالإضافة إلى توزيع المياه المبردة وغيرها من الجوانب الإنسانية الراقية، يجسد هذا الجميع أعلى قيم الضيافة والإيثار وحسن الاستقبال.

الأشقاء السودانيون يعبرون عن امتنانهم وتقديرهم لأبناء أسوان

وعبر الأشقاء السودانيون عن امتنانهم وتقديرهم بالحب والمودة الكبيرة من أبناء أسوان، وأكدوا أنه عندما وصلوا إلى مصر، شعروا بالأمان بعد رحلة سفر طويلة وخروجهم بسلام من أحداث بلدهم، وشكروا الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمر باستضافة جميع السودانيين وغيرهم في أرض مصر، التي تعتبر ملجأ للجميع، وأعربوا عن شعورهم بالأمان في مصر، وسط المعاملة الطيبة والحسنة من أهالي أسوان والمصريين في كل مكان.