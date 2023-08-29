«إرادة جيل»: مصر تحتاج لاستكمال مسيرة التنمية بقيادة الرئيس السيسي

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن مصر تحتاج لاستكمال المسيرة الخاصة بالتنمية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ اجتمع الحزب وتحدث الأعضاء عن الإنجازات التي تمت على أرض الواقع، وتحول الأوضاع للأفضل.

الشعب المصري متكاتف تماما مع الرئيس

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكيمة وسياسته الخارجية ليس لها مشكلات مع أي من الدول المجاورة، وهو أمر مهم يجب وضعه في الاعتبار، ما يؤكد أن الشعب متكاتف تماما مع الرئيس، بجانب الإنجازات الموجودة على أرض الواقع والمشروعات التي تجرى على أرض الواقع.

وشدد رئيس حزب إرادة جيل، أن الظروف الاقتصادية التي نعيشها ضمن دول العالم التي تعاني من الأزمة الاقتصادية، خصوصا بعد أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية، موضحا أن المعلومات التي لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي هي التي تقوده للقرار الصحيح: «الحزب يطالب ويؤكد ويساند الرئيس عبدالفتاح السيسي في المرحلة المقبلة، ونتمنى الخير لمصر على يديه».