مؤشرات تنسيق كليات الآداب في المرحلة الثالثة لـ«طلاب علمي».. اعرفها

يترقب طلاب الشعبة العلمية في الثانوية العامة الحاصلين على أقل من 60% معرفة مؤشرات تنسيق كليات آداب المتاحة بتنسيق المرحلة الثالثة، مع اقتراب موعد إعلان بدء التقديم بها لطلاب الثانوية العامة 2023.

مؤشرات تنسيق كليات آداب المتاحة في المرحلة الثالثة لطلاب العلمي

وأعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الأولي والثانية وكانت مقاربة للعام الماضي، ما يجعل مؤشرات تنسيق كليات آداب المتاحة بتنسيق المرحلة الثالثة لطلاب العلمي هذا العام كالتالي:

- آداب انتساب موجه حلوان: 245.0 درجة.

- آداب انتساب موجه الفيوم: 244.0 درجة.

- آداب انتساب موجه بنات عين شمس: 244.0 درجة.

- آداب انتساب موجه دمياط: 244.0.

- آداب انتساب موجه بور سعيد: 244.0.

- آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية: 244.0.

- آداب انتساب موجه بني سويف: 243.0.

- آداب انتساب موجه أسوان: 243.0.

- آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس: 243.0.

- آداب انتساب موجه العريش: 242.0

- آداب انتساب موجه أسيوط: 242.0.

- آداب انتساب موجه المنيا: 242.0.

- آداب انتساب موجه جنوب الوادي: 242.0.

- آداب انتساب موجه سوهاج: 241.0.

- آداب انتساب موجه الوادي الجديد: 241.0

رابط التقديم إلى تنسيق المرحلة الثالثة

ويمكن للطلاب التقديم في كليات الآداب في تنسيق المرحلة الثالثة من خلال رابط التقديم لتنسيق الجامعات والمعاهد المصرية من هنا، وكتابتها في الرغبات مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.