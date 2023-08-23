قبل ما تقرر.. اعرف الفرق بين الشهادات وأذون الخزانة في البنوك

بين الشهادات الادخارية وأذون الخزانة في البنوك المصرية، لا يعلم الكثير من المواطنين الفرق بينهما، لذا قبل أن تقرر الأفضل بالنسبة لك أو المناسب لك، نرصد في السطور التالية كل ما تريد معرفته عنهما.

شهادات الادخار يكون لها مدة زمنية وفائدة محددة وحد أدنى للشراء تبدأ من 500 جنيه بالنسبة لشهادات الاستثمار أو ألف جنيه أو 50 ألف جنيه أو 100 ألف جنيه، حسب ما يطرح كل بنك، ويعمل العميل على شراء الشهادة مع العلم بعد اختيار الشهادة المناسبة له بالنسبة للفائدة.

كل ما تريد معرفته عن الشهادات الادخارية

والفائدة تكون بدورية صرف متنوعة سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا، ويحصل العميل على أمواله نفسها وقت الاستحقاق أي نهاية مدة الشهادة المتفق عليها ولا يجوز الاسترداد إلا بعد مرور 6 أشهر على الأقل وفي هذا الحال يتم خصم نسبة معينة يحددها البنك بسبب كسر الشهادة قبل الموعد المحدد، بحسب البيانات التعريفية المدرجة على مواقع البنوك حول الشهادات.

وشهادة الادخار تجعل العميل يحافظ على أمواله فترة طويلة مقابل العائد الذي سيحصل عليه شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا، بدون الاستثمار في أمر آخر، وهو ما يفضله البعض لعدم قدرتهم على الدخول في مشروعات أو التركيز في شراء الذهب أو العقارات وغيرهم من الاستثمارات، والمدد في شهادات الادخار يمكن أن تبدأ من عام ولكن بعائد أقل كثيرًا من المدة التي تكون 3 سنوات.

كل ما تريد معرفته عن أذون الخزانة

أما أذون الخزانة فهي أدوات دين قصيرة الأجل، يعمل على طرحها البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، لجمع سيولة مالية من البنوك للمالية، للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.

وأذون الخزانة يكون العائد مقدمًا، يحصل عليها العميل في اليوم التالي من الشراء أي خلال 24 ساعة، ولشراء أذون خزانة تكون بـ25 ألف جنيه ومضاعفات هذا المبلغ، ويكون من خلال البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، ويكون العائد أعلى من جميع الشهادات البنكية.

وتوفر أذون الخزانة مدد مختلفة آجال الـ3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وعام، ويمكن استرداد المبلغ، من خلال التقدم لطلب بيع في أي يوم اعتبارًا من اليوم التالي للشراء، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وأذون الخزانة تتيح للشخص الحصول على عائد مقدمًا ويعمل على الاستثمار به، والحصول على أمواله بعد مدة قليلة حسب رغبته، لذا يمكنه أيضًا استثماره مرة أخرى فيما يريد.

فيما يتم خصم 20% فقط ضريبة من العائد عند استرداد قيمة إذن الخزانة، دون المساس بأصل المبلغ وذلك بالنسبة للمصريين، و10% للأجانب.

وأذون الخزانة تطرح مرتين كل أسبوع، على طريقة المزاد، ويتم تحديد سعر الفائدة على الأذون مقبولة الشراء.