أعلى عائد متوقع.. تفاصيل حساب 365 يومًا من مصرف أبوظبي الإسلامي

يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أنواعًا مختلفة من الحسابات، من بينها حساب 365 يومًا، الذي يتميز بأنه أعلى عائد يومي متوقع وسهولة السحب والإيداع بحسب وصف البنك.

ووفقا لجدول أسعار العائد من مصرف أبوظبي الإسلامي، يكون حساب 365 يومًا ذو عائد أرباح يومي بمعدلات ربح تنافسية.

أسعار العائد على حساب 365 يومًا

ويمنح حساب 356 يومًا، معدل عائد سنوي متوقع 7.25% يصرف يوميًا ويعتبر هذا واحدًا من أعلى معدلات العائد اليومية المتوقعة في السوق المصرفي.

تفاصيل حساب 356 يومًا من بنك أبوظبي

وسيتم إضافة العائد عند فتح حساب جديد في نهاية ثاني يومًا عمل لأول مرة فقط، بحسب ما ذكر مصرف أبوظبي الإسلامي.

وحساب 356 يومًا، للمبالغ الجديدة فقط، ومن الممكن إصدار دفتر شيكات وبطاقة الخصم المباشر على هذا الحساب.

الحد الأدنى لفتح الحساب

والحد الأدنى لفتح الحساب 25 ألف جنيه، والحد الأدنى لاحتساب العائد 100 ألف جنيه، وفقا لجدول مصرف أبوظبي الإسلامي.