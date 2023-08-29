3 شهادات استثمار من البنك الأهلي بفئة 500 جنيه.. تعرف على الأفضل

يقدم البنك الأهلي المصري، شهادات استثمار بفئات 500 جنيه ومضاعفاتها، وهو ما يناسب عدد كبير من المواطنين، وترصد «الوطن»، تفاصيلها في السطور التالية بحسب جدول أسعار العائد للبنك.

يوفر البنك الأهلي 3 شهادات استثمار بمدد وعوائد مختلفة وربما تكون الأفضل مدة العام، وجاءت تفاصيل الشهادات كما يلي:

شهادات استثمار البنك الأهلي

- شهاده استثمار «أ» لمدة 10 سنوات وتكون فئات الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها والعائد يكون 10% مجمع يمنح في نهاية مدة الشهادة.

- تصدر شهاده استثمار «ب» لمدة 3 سنوات وتكون فئات الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها ودورية صرف العائد ربع سنوي، و12%.

- تصدر شهاده استثمار «ب» لمده سنة وتكون فئات الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها ودورية صرف العائد شهري وهو 11.50%.

الخصائص المشتركة للشهادات

- جميع الشهادات اسمية ولا يجوز تداولها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها لغير البنك أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.

- يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من البنك الأهلي المصري وكذلك إصدار بطاقات الائتمان بأنواعها وفقا للتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

- يمكن إصدار الشهادات على سبيل الهبة أو التبرع وفقا للشروط التي يتعين التوقيع عليها في هذا الشأن.

- في حالة إجراء أو إضافة أي بيانات على الشهادة بمعرفة العميل يحق للبنك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

- الشهادات والعائد معفاه من كافة الضرائب ورسوم الدمغة.

- فور علم البنك بوفاة صاحب الشهادات وكانت مجددة بعد تاريخ الوفاة فسيتم استردادها فورا دون الحاجة إلى موافقة الورثة على الاسترداد.