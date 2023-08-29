محافظات تسجل أقل درجة حرارة عظمى اليوم.. 31 مئوية بمطروح

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تسجيل عدد من المحافظات فى الجمهورية، أقل درجة حرارة اليوم الثلاثاء، إذ وصلت أقل درجة حرارة عظمى إلى 31 مئوية، وفق ما أوضح التقرير اليومي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس.

وسجلت رفح ومطروح أقل درجة حرارة عظمى بـ31 درجة مئوية، بينما سجلت دمياط وبورسعيد والعريش والإسكندرية والعلمين 32 درجة.

فيما سجلت أقل درجة حرارة صغرى في كاترين 18 درجة، ومدينة نخل بشمال سيناء 19 درجة مئوية.

حالة الطقس

وعن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال ساعات النهار، فيما يسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة على محافظات الجمهورية كالتالي:

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

- القاهرة: 35 - 38 درجة.

- العاصمة الإدارية: 34 و37 درجة.

- بنها: العظمى 35 و37 درجة

- دمنهور: العظمى 34 و36 درجة.

- وادي النطرون: العظمى 35 و37 درجة.

- كفر الشيخ 33 - 36 درجة.

- المنصورة 37 - 38 درجة.

- الزقازيق 36 - 38 درجة.

- شبين الكوم 35 - 38 درجة.

- طنطا 38 - 38 درجة.

- دمياط 32 - 38 درجة.

- بورسعيد 32 - 35 درجة.

- الإسماعيلية 36 - 38 درجة.

- السويس 35- 38 درجة.

- العريش 31 - 34 درجة.

- رفح 31 - 34 درجة.

- رأس سدر 47- 39 درجة.

- نخل 36- 38 درجة.

- كاترين 35 - 37 درجة.

- الطور 34 - 37 درجة.

- طابا 36 - 39 درجة.

- شرم الشيخ 38 - 40 درجة.

- الإسكندرية 32 - 35 درجة.

- العلمين الجديدة 32 - 35 درجة.

- مطروح 32 - 36 درجة.

- السلوم 35 - 38 درجة.

- سيوة 39 - 41 درجة.

- رأس غارب 37 - 39 درجة.

- الغردقة 42 - 45 درجة.

- سفاجا 39 - 42 درجة.

- مرسى علم 38 - 40 درجة.

- شلاتين 39 - 42 درجة.

- حلايب 35 - 38 درجة.

- أبو رماد 36 - 39 درجة.

- رأس حدربة 35 - 38 درجة.

- الفيوم 36 - 38 درجة.

- بني سويف 36 - 38 درجة.

- المنيا 37 - 39 درجة.

- أسيوط 37 - 39 درجة.

- سوهاج 40 - 42 درجة.

- قنا 40 - 41 درجة.

- الأقصر 41 - 42 درجة.

- أسوان 42 - 43 درجة.

- الوادي الجديد 41 - 42 درجة.

- أبوسمبل 41 - 42 درجة.