ضبط 2000 لتر معطر جو منتهي الصلاحية في حملات تموينية بالغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية مكبرة لضبط السلع الغذائية الفاسدة ومحاربة احتكار السلع الغذائية، أسفرت عن ضبط 2000 لتر معطر جو، وحمص منتهي الصلاحية، ومحل أدوية بيطرية وكميات من السجائر قبل بيعها في السوق السوداء.

وقال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إنّ هناك تعليمات مشددة لجميع مديري الإدارات التموينية بمدن ومراكز محافظة الغربية، بتنفيذ حملات تموينية مستمرة لضبط السلع الغذائية الفاسدة ومحاربة احتكار السلع، بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

ضبط حمص منتهي الصلاحية بالغربية

وأشار لـ«الوطن» أنّ الحملات التموينية أسفرت عن ضبط مصنع منظفات تنك ممتلئًا بـ2000 لتر معطر جو غير مدون عليها أي بيانات ومجهولة المصدر، وضبط محل بقالة لعرضه 1000 كيس حمص مقشر بدون فواتير واشتباه في صلاحيته، وضبط سوبر ماركت لعرضه 20 علبة جبنة بالمخالفة لاشتراطات التخزين.

ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أنه جرى ضبط محل أدوية بيطرية لحيازة وعرض للبيع 73 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية من واقع تاريخ الانتهاء المدون عليها، ومحل سجائر لامتناعه عن البيع وضبط عدد 25 علبة سجائر.

كما جرى تحرير محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وعدم إعلان عن أسعار وعدم حمل شهادة صحية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.