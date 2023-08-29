شروط إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2023.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية عن الشروط والأوراق المطلوبة لإضافة الزوجة على بطاقة التموين الخاصة بالزوج وكيفية التسجيل في البطاقة.

شروط إضافة الزوجة على بطاقة التموين

وكشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية في تصريح لـ«الوطن» أنه يمكن إضافة الزوجة على بطاقة التموين الخاصة بالزوج وذلك في حال الرغبة لإضافتها أن يتبع الشروط التالية بالأوراق المطلوبة:

-أن تكون الزوجة مضافة على بطاقة والدها

- إضافة الزوجة في الحالات الأولى بالرعاية مثل تكافل وكرامة.

- أن يكون الزوج حاملا لبطاقة التموين وتكون مفعلة ويقوم بصرفها شهريا.

الأوراق المطلوبة لإضافة الزوجة على بطاقة الزوج في التموين

-بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج + رقم الهاتف

-بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوجة

-بطاقة الرقم القومي الخاصة بوالد الزوجة

-إيصال الكهرباء الخاص بسكن الزوجية

كيفية تسجيل الزوجة على بطاقة تكوين الزوج

وكشف وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن كيفية التسجيل يمكن التسجيل إلكترونيا عن طريق البوابة الرقمية ومواقع دعم مصر أو التوجه إلى مكاتب التموين ومراكز الخدمة الخاصة بالإدارة التي يتواجد بها الزوجين وعددها 128 مكتبا ومنهم 35 مركز خدمة على مستوى محافظة الدقهلية

كيفية التصرف في حالة الطلاق بين الزوجين

وأضاف وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه في حال حدوث الطلاق بين الزوجين بعد إضافة الزوجة على بطاقة الزوج تقوم الزوجة بفصل نفسها، حيث تتوجه إلى أي مكتب تموين تابع للإدارة المقيمة بها لإجراء عملية فصل اجتماعي «طلاق» ومباشرة يتم إصدار بطاقة تكوين خاصة بها ويتم استخراجها خلال 20 يوما فقط.

مكاتب التموين ومراكز الخدمة في محافظة الدقهلية

- مكتب تموين أبو داوود بقرية أبو داوود بتمي الأمديد.

- مكتب تموين أبو قراميط السنبلاوين.

- مكتب تموين قرية أتميدة ميت غمر.

- مكتب تموين أجا شارع السمري.

- مكتب تموين إخطاب المساكن الشعبية أجا

- مكتب تموين قرية إسكندرية الجديدة المنزلة.

- مكتب تموين قرية أشمون الرمان شارع المحطة دكرنس.

- مكتب تموين قرية الاتحاد المنزلة.

- مكتب تموين منية النصر، قرية البجلات منية النصر الزراعي.

- مكتب تموين قرية البصراط المنزلة.

- مكتب تموين البلامون قرية البلامون السنبلاوين.

- مكتب تموين البيضا قرية البيضا تمي الأمديد.

- مكتب تموين البيضاء مساكن تاج الزين تمي الأمديد.

- مكتب تموين الجزاير قرية الجزائر منشية عبد القادر بلقاس.

- مكتب تموين الجبانة قرية الجبانة بلقاس.

- مكتب تموين الجمالية شارع الجيش ميدان الكبري.

- مكتب تموين الحجايزة السنبلاوين

- مكتب تموين الحصص شربين

- مكتب تموين الحفير بلقاس

- مكتب تموين الحوتة المنزلة

- مكتب تموين الربع تمي الأمديد

- مكتب تموين الربيعة دكرنس

- مكتب تموين الستاموني بلقاس

- مكتب تموين السمارة تمي الأمديد

- مكتب تموين السنبلاوين حي البرجاس

- مكتب تموين السنبلاوين مساكن الجبانة

- مكتب تموين الشوامي بلقاس

- مكتب تموين الصلاحات دكرنس

- مكتب تموين العزيزة المنزلة

- مكتب تموين العصافرة المطرية

- مكتب تموين العقبيين شارع مسجد عزام المطرية

- مكتب تموين الغراقة أجا

- مكتب تموين الغصنة المطرية

- مكتب تموين الفردوس مساكن المجزر الآلي شارع مجمع الفردوس متفرع من شارع باتا المنصورة

- مكتب تموين الفروسات المنزلة

- مكتب تموين الكردي

- مكتب تموين الكفر الجديد- المنزلة - شارع المجلس متفرع من الطريق العام قرية الكفر الجديد

- مكتب تموين المحمودية دكرنس

- مكتب تموين المركزي حفير شهاب الدين بلقاس- مكتب تموين المطرية

- مكتب تموين المعصرة بلقاس

- مكتب تموين المقاطعة السنبلاوين

- مكتب تموين المنزلة شارع وسط البندر

- مكتب تموين النزل منية النصر

- مكتب تموين النسايمة المنزلة

- مكتب تموين أوليلة- ميت غمر

- مكتب تموين أويش الحجر- المنصورة

- مكتب تموين بدواي المنصورة

- مكتب تموين برج النور- شارع السوق- أجا

- مكتب تموين برج نور الحمص أجا

- مكتب تموين برمبال القديمة- قرية الرياض منية النصر

- مكتب تموين بوهمتوش- الصاري- السنبلاوين

- مكتب تموين بساط كريم الدين شربين

- مكتب تموين بسنديلة بلقاس

- مكتب تموين بشلا ميت غمر

- مكتب تموين بطرة- طلخا

- مكتب تموين بلقاس 1 عزبة جاد

- مكتب تموين بلقاس 2 المساكن الشعبية

- مكتب تموين بلقاس خامس

- مكتب تموين بندر شربين- مساكن الهيمة

- مكتب تموين بني عبيد

- مكتب تموين بهوت - طلخا

- مكتب تموين تلبانة المنصورة

- مكتب تموين تمي الامديد شارع هشام المسيري- التل

- مكتب تموين درين نبروه

- مكتب تموين دكرنس مساكن البحر شارع الشهيد طارق سلامة

- مكتب تموين دماص شارع جامع النصر ميت غمر- مكتب تموين دموه دكرنس

- مكتب تموين دميرة مساكن الإصلاح الزراعي طلخا

- مكتب تموين دنديط ميت غمر

- مكتب تموين ديسط طلخا

- مكتب تموين ديمشلت الدور الثاني دكرنس

- مكتب تموين رأس الخليج شربين

- مكتب تموين سلامون القماش قرية سلامون القماش- المنصورة