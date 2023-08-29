فعاليات متنوعة ضمن «أنت الحياة» بكفر الشيخ.. أبرزها ندوات توعوية للسيدات

تواصل مؤسسة حياة كريمة، استكمال فعاليات مبادرة «أنت الحياة»؛ لتقديم الدعم للأهالي في مختلف محافظات الجمهورية لتصل محطتها الحالية إلى مركز الحامول بقرية الزعفران في محافظة كفر الشيخ، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم الدعم والخدمات، منها وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة وغيرها من المؤسسات المختصة.

وتستمر المبادرة على مدار عدة أيام في تقديم خدماتها وأنشطتها المتنوعة من تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات، فضلا عن الأنشطة الثقافية والفنية والتوعوية لمختلف الفئات من النساء وكبار السن والأطفال.

تقديم ندوات توعوية إرشادية

وشملت فعاليات المبادرة تقديم ندوات توعوية إرشادية للسيدات في مجال التوعية الأسرية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية.

تنظيم قوافل طبية

كما شملت فعاليات المبادرة أيضًا تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى.

وتستمر المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير في استقبال طلبات الغارمين والغارمات لبحث الحالات لمساعدتهم، وكذلك الأنشطة الخاصة بالطفل.

وتنوعت أنشطة المبادرة، والتي امتدت لتشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال، وتقديم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة ضمن مبادرة «مصر تقرأ»، ذلك فضلًا عما تقدمه مبادرة «اتكلم هنسمعك» من الدعم النفسي.

يذكر أن مبادرة أنت الحياة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة في محطتها الأولى بمحافظة الفيوم في أغسطس 2022، لتنطلق بعدها إلى العديد من المحافظات المختلفة، بينها البحيرة وسوهاج والمنيا والغربية وبني سويف والجيزة.

يأتي ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.