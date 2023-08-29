يترقب طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الحاصلين على أقل من 60% مؤشرات تنسيق كليات الخدمة الاجتماعية بالمرحلة الثالثة لطلاب علمي، مع انتهاء المرحلة الثانية واقتراب الثالثة.

كليات خدمة اجتماعية في تنسيق المرحلة الثالثة

وأتاحت وزارة التعليم العالي كليات خدمة اجتماعية في تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، خاصة بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية التي جاءت مشابه للعام الماضي، مما يجعل المؤشرات كالآتي:

- خدمة اجتماعية حلوان: 239.0

- خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 238.0

- خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 238.0

- خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 236.0

- خدمة اجتماعية أسوان 236.0

- خدمة اجتماعية الفيوم 236.0

- خدمة اجتماعية أسيوط 235.0

- خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 234.0

- خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 233.5

- خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 233.0

طريقة التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة

ويتاح للطلاب التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة من خلال رابط التقديم في تنسيق الجامعات والمعاهد المصرية من هنا، وكتابة كليات الخدمة في التنسيق.