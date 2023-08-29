إجراء كشف بيطري لـ460 حالة من الماشية والطيور في قافلة بكفر الشيخ

نظمت مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، اليوم، قافلة طبية بيطرية بوحدة دقلت التابعة لإدارة كفر الشيخ البيطرية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان، تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

توقيع الكشف البيطري المجاني على 460 حالة من الماشية والطيور

وتمكنت القافلة من توقيع الكشف البيطري على 460 حالة بقرية دقلت، عبارة عن 45 حالة أمراض باطنة، و15 حالة تناسليات، و400 حالة دواجن، كما تم رش 200 حيوان، وجرى صرف العلاج المجاني اللازم للحالات المريضة.

جاء ذلك، بإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، وبحضور الدكتور عبد الستار شعوط، مدير إدارة الرعاية بالمديرية، والدكتور محمود غالب، والدكتور عماد عبد العزيز، بإدارة الرعاية بالمديرية، والدكتور عمرو حسني، مدير إدارة كفر الشيخ البيطرية، والدكتورة أمينة القبلاوي، رئيس قسم الرعاية، والدكتور محمد قطب، طبيب وحدة دقلت.

استمرار إطلاق القوافل الطبية البيطرية المجانية

وأكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، استمرار إطلاق القوافل الطبية البيطرية المجانية، بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، لتوقيع الكشف الطبي على كل أنواع الحيوانات والطيور، وصرف العلاج اللازم، حفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة، وزيادة إنتاجيتها.