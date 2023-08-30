مياه الإسكندرية: المشاركة المجتمعية تساهم في خدمة القرى بمد شبكات

استقبل المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالاسكندرية، مجموعة من ممثلي المجتمع المدني من الجمعيات والمؤسسات الخيرية المتعاونة مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، حيث تمثل المشاركة المجتمعية أهمية كبيرة في مد الشبكات للقرى المحرومة من المياه، وكذلك مد الوصلات دون انتظار لخطة الدولة وتعد هذه المساهمات مساعدة لأهالينا في القرى الأكثر احتياجا.

قال المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن الشركة استقبلت عدداً من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية، وقد تم استقبال المهندسة مروة الدريني رئيس مجلس إدارة جمعية حُماة المستقبل للرعاية والتنمية المُشهرة برقم 1727لسنة 2004 و رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للمياه والصرف، والدكتور عمرو سمير مدير إدارة المتابعة والتقييم بمؤسسة عمار الأرض المُشهرة برقم 4566 لسنة 2012.و إيمان رشاد المدير التنفيذي لجمعية الثمرات الخيرية المُشهرة برقم 1534لسنة 2003، والمهندسة فاطمة الزهراء رشدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة ويبقى الآثر المُشهرة برقم 4291 لسنة 2022وعدد من المتبرعين من فاعلي الخير المتعاونين مع إدارة المشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب بالأسكندرية.

تنفيذ مد خط مياه بقرية أبيس

وأشار جابر أنة تم مناقشة سُبل التعاون بين شركة مياه الشرب بالأسكندرية وهذه الجمعيات و المؤسسات الخيرية من أجل خدمة أهلنا بالمناطق الأشد إحتياجاً بمحافظة الإسكندرية، كما تم مناقشة آلية تنفيذ مد خط مياه بقرية أبيس الأولي «مشروع دراج المرحلة الرابعة » بطول مواسير 1050 متر أقطار 4 و 6 بوصة وتخدم هذه المرحلة أكثر من 80 أسرة بالقرية وبلغت تكلفة مد خط المياه في هذه المرحلة مبلغ 458300 جنيهاً.

وساهمت الجمعيات والمؤسسات الخيرية في سداد جزء من مشروع مد مواسير خط المياه بمنطقة دراج بقرية أبيس الأولي علي النحو التالي :

• جمعية حُماة المستقبل مبلغ 7500 جنيها من تكلفة المشروع .

• مؤسسة عُمار الأرض مبلغ 150000 جنيها من التكلفة.

• جمعية الثمرات الخيرية بمبلغ 53500 جنيها من التكلفة.

• مؤسسة ويبقي الآثر بمبلغ 24500جنيها من تكلفة المشروع.

بالاضافة الي مساهمة أحد المتبرعين من فاعلي الخير بمبلغ 12000 جنيها من تكلفة المشروع.

خدمة 500 أسرة

وأشار رئيس شركة مياه الإسكندرية إلى أنه تم مد خطوط مياه بقرية أبيس الأولى بإجمالي 6500 متر مواسير أقطار 4 و 6 بوصة علي 4 مراحل بالتعاون بين شركة مياه الإسكندرية والمجتمع المدني من الجمعيات والمؤسسات الخيرية ، حيث تخدم هذه المشاريع أكثر من 500 أسرة بالقرية.