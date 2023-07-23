محاولات لإصلاح كسر في خط مياه شرب بمدينة نصر (صور)

تواصل أجهزة حي شرق مدينة نصر، محاولات إصلاح كسر ماسورة مياه شرب قطر 150 بوصة في شارع إبراهيم أبوالنجا، بالتنسيق مع مرفق الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المتابعة الميدانية، بعد استغاثة واردة إلى غرفة عمليات حي شرق مدينة نصر، وجار العمل على إصلاح الكسر وسحب تراكمات المياه بواسطة سيارات شركة المياه.

سقوط لوحة إعلانية في مدينة نصر

قامت أجهزة حي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بالتنسيق مع المتابعة الميدانية ووحده الرصد البيئي وشركة النظافة، بالتعامل مع سقوط لوحة إعلانية بشارع الطيران، فور تلقي غرفة عمليات الحي، إخطار بالواقعة، من أجل تيسير الحركة المرورية.

التصدي لمخالفة تحويل وحدة من سكني إلى تجاري

وفي سياق متصل، قام حي شرق مدينة نصر برئاسة اللواء أحمد جودة، بإيقاف أعمال مخالفة تحويل وحدة من سكني إلى تجاري، بالعقار رقم 3 مساكن الـ16 عمارة.. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.