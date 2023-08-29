أمين الفتوى يوضح حكم دعوة الأم على ابنها في لحظة الغضب

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم دعاء الأم على ابنها أثناء حالة الغضب.

حكم دعاء الأم على ولدها أثناء غضبها

قال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «دعوة الأم على ولدها من الدعوات المستجابة، لكن من فضل الله أن الدعاء الذي يصدر بغير قصد حال الغضب لا يستجاب».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «تعتبر استجابة دعاء الأم على ولدها تكون عند ظلم ولدها لها أو عقوقها، لكن على الأم أن تجتنب مثل هذا الدعاء، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على الأولاد».